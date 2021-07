Jørgine «Funkygine» Vasstrand er gravid

Influencer og TV-profilen venter nå sitt fjerde barn.

Nyheten deler hun selv på sin egen blogg i et innlegg titulert «Orker ikke holde inne magen lenger».

Her kommer det frem at hun egentlig hadde planer om å vente en god stund til før hun delte den store nyheten, men ettersom puppene allerede har doblet størrelse, magen buler ut under de vide sommerkjolene og ingen av shortsene eller buksene hennes passer lenger, innså hun at det var på tide.

«Alt gikk så innmari mye fortere denne gangen», skriver hun.

31-åringen, som blant annet er kjent fra TV-serien «Funkyfam», har tre barn fra før. To fra et tidligere ekteskap og ett med sin nåværende ektemann, Morten Sundli (31).