NTB

Dette er blant de ventede hendelsene fredag 2. juli.

Merkel til Storbritannia

Tysklands statsminister Angela Merkel besøker Storbritannia der hun skal møte statsminister Boris Johnson. Merkel skal også i en privat audiens hos dronning Elizabeth.

Statsministeren besøker Larvik, Porsgrunn og Tvedestrand

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru besøker Løkka bo- og avklaring samt sommerskolen i Larvik. Deretter drar statsministeren til Yara på Herøya, før hun avslutter rundturen med å besøke bedriften Ertec, Grisen Storsenter og Furøya i Tvedestrand kommune.

Von der Leyen til Litauen

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøker Litauen der hun møter landets politiske ledelse.

Åpning og overrekkelse av Operastranda

Operastranda i Bjørvika åpnes for Oslos befolkning klokken 11. Selve overleveringen av stranda vil markeres med en utradisjonell «snorklipp». Det blir taler og musikalske innslag. Deretter vil det være muligheter for bading og strandglede for alle som måtte ønske det.

Kunngjøring av Brobyggerprisen 2021

Vinner av Brobyggerprisen 2021 kunngjøres utenfor Nobels Fredssenter klokken 12.00. Prisen deles ut av 14. august-komiteen og går til personer institusjoner som har bidratt til å bygge broer mellom mennesker, nasjoner og samfunn i Norge eller internasjonalt.

Kvartfinaler i fotball-EM spilles

De to første kvartfinalene spilles fredag. Klokken 18 spiller Sveits og Spania i St. Petersburg, og klokken 21 går kampen mellom Belgia og Italia i München.