Tre menn dømt for gruppevoldtekt i Drammen

NTB

Tre menn er dømt til fengsel for å ha voldtatt en kvinne i Drammen i desember 2019. Hovedmannen må belage seg på seks års fengsel.

En annen person ble dømt til fengsel i to år og ti måneder som en tilleggsdom. I alt er han nå dømt til sju års fengsel.

En tredje person, som er lettere psykisk utviklingshemmet, fikk 2,5 års fengsel.

Ifølge dommen var kvinnen var til stede i en leilighet for å selge sex. Da hun ombestemte seg, ble hun utsatt for vold og trusler av hovedmannen, som deretter voldtok henne. Også de to andre voldtok henne.

Hovedmannen ble i tillegg dømt for å ha stjålet 2.000 kroner fra kvinnen. Han må også betale kvinnen 225.000 kroner i oppreisning, mens de to andre må ut med 180.000 kroner hver.