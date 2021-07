Finansavisen:

Finansavisen: Spetalen havnet i basketak med narkohandlere

Øystein Stray Spetalen på Pareto Securities Olje og Offshore konferansen på Holmenkollen Park hotell. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

Tirsdag kveld havnet investor Øystein Stray Spetalen og advokat Henrik Christensen i et slagsmål på Bygdøy. Basketaket resulterte i et stort narkofunn for politiet.