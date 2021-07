Drammensgutter ble dømt til fengsel etter skoleskyting-spøk – så frifunnet

To tenåringsgutter fra Drammen ble dømt i retten etter spøk om skoleskyting. Nå har lagmannsretten satt ned foten.

De to guttene var 15 og 16 år da hendelsen fant sted. Den ene gutten publiserte et bilde på Instagram hvor han poserte med en replika av det russiske automatvåpenet AK-47. Kompisen tok bildet.

Bildeteksten lød som følger: «Don’t come to school tomorrow».

Moren til en tidligere klassevenninne av de to guttene greide ikke å se at våpenet på bildet var en replika, og kontaktet raskt politiet.

En spøk

Ifølge Drammens Tidende rykket politiet ut i en større bevæpnet aksjon og pågrep tenåringene, kun tre timer etter innlegget ble publisert.

I tingretten forklarte de to guttene at det hele var en spøk, og at de trodde folk ville skjønne at det ikke var et ekte våpen på bildet. Tingretten trodde ikke det var noen spøk, og dømte guttene til 45 dagers betinget fengsel.

– Jeg stiller meg undrende til at det i det hele tatt ble tatt ut tiltale i denne saken, sier guttenes advokat, Daniel Storrvik, til Drammens Tidende.

Bakgrunnen for at Storrvik stiller seg undrende til tiltalen er en tidligere sak fra Borgarting lagmannsrett, hvor en 18-åring ble frifunnet for en liknende våpenspøk.

«Mørk og edgy humor»

De to tenåringene anket saken til Borgarting lagmannsrett, hvor de kom fram til at guttene skal frifinnes.

Objektivt sett mente lagmannsretten at bildet og bildeteksten kunne oppfattes som en trussel om skoleskyting, men sett i sammenheng med at tenåringen hadde få følgere, ikke benyttet emneknagger, ikke hadde noe «kjendisstatus» og at bildet ikke ble delt videre, mente flertallet av dommerne at innlegget ikke var fremsatt under slike omstendigheter at det var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

«Mørk og edgy humor var populært i vennekretsen. Blant den yngste sine venner og bekjente var det godt kjent at han var opptatt av vitsing og slik humor», heter det i dommen.

Flere vitner skal ha bekreftet at tenåringen hadde en mørk form for humor.

Det er nå ett år og ni måneder siden de to guttene ble pågrepet.

– Det har vært både tungt og kjedelig å ha det hengende over seg så lenge, sier Storrvik, som mener saken har vært belastende for tenåringene.