Hans-Henrik og Tom Eddy mistet livet i kanoulykken

Politiet har gått ut med navnene til de to omkomne mennene etter drukningsulykken i Numedalslågen.

Politiet i Sør-Øst bekrefter i en pressemelding at det var Hans-Henrik Hertzberg (72) og Tom Eddy Ødegård (71), som mistet livet etter at kanoen deres veltet i Numedalslågen ved Steinsholt i Larvik kommune. Begge var fra Oslo og padlet sammen med sine ektefeller, som var i en annen kano.

– Det er et lite, men vanskelig stryk rett ovenfor stedet der ulykken skjedde, forteller politistasjonssjef Tor Eriksen i pressemeldingen.

Ektefellene klarte å redde seg i land, men er sterkt berørt av ulykken.

Politiet melder at de fortsatt kartlegger omstendighetene rundt ulykken, og sier at det foreløpig kan tyde på at ingen av de omkomne brukte flyteplagg.

Politiet berømmer innsatsen fra frivillige som bisto med redningsaksjonen onsdag morgen. Et Seaking-redningshelikopter ble sendt fra Rygge og et helikopter fra luftambulansen deltok i redningsarbeidet, i tillegg til redningspersonell fra nødetatene og redningsdykkere fra Larvik og Kongsberg.