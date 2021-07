Ingen tegn til turistboom fra utlandet i sommer

NTB

Til tross for at innbyggere fra flere europeiske land nå kan reise inn i Norge uten karantene, blir det stort sett norske turister å se her til lands i sommer.

Beskjeden om gjenåpningen av landet kom rett og slett for sent for de europeiske turistene, ifølge leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

– Folk har lagt andre planer. Det kom en avklaring i andre europeiske land mye tidligere, sier Bergmål til NTB.

Kortere sesong

24. juni ble det åpnet for at EU/EØS-borgere med grønt koronasertifikat kan komme til Norge uten å måtte gjennomføre innreisekarantene, og fra 5. juli endres terskelen for hva som er et grønt land.

I år som i fjor er det nordmenn som dominerer bookingene for sommeren. Det kommer stadig rapporter om fullbookede overnattingssteder, ifølge Bergmål.

Men det skaper utfordringer for næringen. Sesongen blir nemlig kortere siden «alle» reiser i fellesferien.

– En normal sesong varer fra mai til september, mens i år som i fjor blir det hovedsakelig fra slutten av juni til begynnelsen av august. Det er viktig for reiseaktørene å få en lengre sesong, sier Bergmål.

Går mot nye rekorder

Også NHO Reiseliv får tilbakemeldinger om fulle overnattingssteder, og selv om fjorårets sommer bød på rekorder for mange bedrifter, er det flere som melder om enda bedre tall i år.

Organisasjonen har gjennomført en kartlegging blant Visit-selskapene rundt om i landet. Stort sett er det nordmenn som står for reiseaktiviteten, men flere ser en økning av utenlandske turister, særlig fra Tyskland, mot høsten.

I Vesterålen i Nordland er campingplassene stort sett fullbooket for sommeren, og flere overnattingssteder, deriblant rorbuer, merker også svært god trafikk.

Økning blant tyske turister

Tyske turister ventes i juli og august, og flere steder i fylket har turoperatører fra Tyskland og USA henvendt seg til turistinformasjonen om reiser på sensommeren og høsten.

Visit Sognefjorden melder om tilnærmet fullbookede overnattingssteder i de mest kjente områdene, mens andre har ledig kapasitet i juli. Vanligvis er det mange amerikanere som tar turen til fjord, fjell og breer i området.

Ja takk, begge deler

I Bergen er det solgt 60 prosent flere hotellrom i juni 2021 enn samme måned året før, mens Visit Oslo forventer en utfordrende og uforutsigbar sommer. Det er imidlertid økt etterspørsel etter overnattinger fra nordmenn, mens de fleste utenlandske turistene ventes i august og september.

På Nordvestlandet er det stort trykk på bestillinger fram mot august, og da særlig ved attraksjoner som Romsdalseggen og Rampestreken.

I Ålesund og på Sunnmøre er det delte tilbakemeldinger. På mer særegne hoteller som Juvet i Valldal, Hotel 1904 i Ålesund og Hotel Union Øye i Norangsfjorden er det stort sett fullt i juli. Andre hoteller, for eksempel typiske konferansehoteller, har ledig kapasitet.

Nordmenn fortsetter å velge Norge

Selv om flere land nå åpner opp for reisende, er det ingenting som tyder på at vi slutter å feriere i Norge.

– Ofte blir dette satt opp mot hverandre, Norge eller utlandet. Men det vi ser, er at nordmenn sier ja takk, begge deler, sier Bergmål.