Bergensere klarte å snike i vaksinekøen

NTB

Bergensere som har fått første dose med coronavaksine, har selv kunnet bestille andre dose før tiden. Kommunen har tettet smutthullet.

Feilen har gjort det mulig for bergensere å korte ned vaksineintervallet med fem uker, skriver Bergensavisen.

– Vi har vært klar over at det har vært en mulighet, men vi har nå korrigert dette slik at alle som har mottatt dose én ikke lenger skal ha tilgang til å bestille time, sier Elisabeth Mahler Engelsen, som prosjektleder for coronavaksineringen i Bergen kommune.

Kommunen vil avlyse timer for personer som ikke skal ha forkortet intervall. Kommunen har ikke opplyst hvor mange som har benyttet seg av smutthullet.