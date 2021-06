Nord-Jæren vurderer strengere coronatiltak

NTB

Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vurderer å innføre strengere smitteverntiltak.

– Dagens smittesituasjon er uoversiktlig. Det kan ta lang tid å slå ned dette smitteutbruddet uten å sette inn strengere tiltak, sier smitteoverlege Runar Johannessen i Stavanger til Aftenbladet.

Forskriftsgruppa og ordførerne på Nord-Jæren møtes torsdag.

FHIs ukesrapport viser at Rogaland står for en stor del av smitten i Norge for tiden. Fylket anslås å ha et R-tall på 2,2.

Det siste døgnet er det registrert 28 nye tilfeller på Nord-Jæren. Halvparten er i Stavanger.