28 nye coronatilfeller i Ullensaker siste døgn

NTB

Det er flere pågående coronautbrudd i Ullensaker, hvor det er meldt om 28 nye coronatilfeller siste døgn.

Kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad opplyser til Dagbladet at kommunen har flere pågående utbrudd, og at det er påvist flere tilfeller av deltavarianten av viruset blant smittede fra tidligere uker.

– Jeg vurderer imidlertid situasjonen som ikke dramatisk. Som vi har uttalt tidligere, er det forventet at det kommer spredte utbrudd nå som samfunnet har åpnet mer opp, sier kommuneoverlegen.

Sju av de smittede var gjester ved sportsbaren Hydranten 19. juni. Hittil er det påvist totalt 16 coronatilfeller blant gjester som besøkte baren denne dagen, og fem av disse har fått påvist deltavarianten av viruset.

Videre er det påvist smitte hos fem barn som har deltatt på idrettsskoler, ved tre barnehager og en arbeidsplass i kommunen.

Fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud sier til avisa at han i likhet med kommuneoverlegen har tro på at kommunen skal klare å slå ned utbruddene.

– Kommunens politiske og administrative ledelse følger situasjonen tett og vurderer fortløpende om det er behov for å gjeninnføre lokale smittevernregler. Ennå er det ikke grunnlag for dette, og jeg håper inderlig det ikke blir det og at alle bidrar til å dempe smittespredningen, sier han.