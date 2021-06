Vegvesenet får kritikk etter dødsulykke på Gjøvik

NTB

Havarikommisjonen kritiserer Statens vegvesen for manglende sikring av Gjøvik trafikkstasjon, hvor en kvinne døde under kjøreopplæring i juli i fjor.

MC-føreren omkom da hun havnet ned en usikret skåning og traff et næringsbygg. Hun ble 49 år gammel.

Havarikommisjonen har konkludert med at kjøregården ikke var tilstrekkelig sikret. Som følge av saken bes Vegvesenet om å etablere sikkerhetskrav for kjøregårder og forbedre internkontrollen med kjøregårder.

I tillegg tilrår kommisjonen at Statens vegvesen, Trafikkforum og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) etablerer et felles rapporteringssystem for trafikkskolebransjen, slik at hendelser og ulykker i forbindelse med kjøreopplæring blir loggført og evaluert.