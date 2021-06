Færre coronatilfeller blant ungdom i Oslo – økning blant unge voksne

Karl Johans gate er Oslos hovedgate, fylt med butikker, restauranter og utesteder som sørger for liv og røre hele dagen, utover kvelden og inn i natten.

NTB

200 personer ble registrert coronasmittet i Oslo i forrige uke. Nedgangen har vært størst blant barn og unge mellom 10 og 19 år.

I gjennomsnitt ble det registrert 29 smittetilfeller per dag i uke 25. Det er en nedgang fra uka før, da det i gjennomsnitt ble registrert 34 tilfeller per dag, viser Oslo kommunes coronarapport for forrige uke.

78 av de bekreftede coronatilfellene i forrige uke var hos barn og unge mellom 10 og 19 år. I uka før var det tilsvarende tallet 102.

I aldersgruppen 20–29 år var det imidlertid en økning i forrige uke, fra 56 til 69 tilfeller.

En større andel av Oslos coronatilfeller skyldes nå smitte som kommer fra andre steder. Fra uke 24 til uke 25 økte andelen som ble smittet i Norge, men utenfor Oslo, fra 7 til 19 prosent.

Andelen som oppgir at de er smittet i utlandet, var 5 prosent i forrige uke.