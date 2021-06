Medietilsynet vil stanse Discoverys pengespillreklamer fra utlandet

NTB

Medietilsynet avdekket tidligere i år at flere av Discoverys TV-kanaler sendte reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Nå vil de stanse praksisen.

Medietilsynet mener det kan være grunnlag for å hindre Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox i å sende utenlandske pengespillreklamer på Discoverys kanaler.

– Vi sender nå varsel om dette til TV-distributørene. De får så mulighet til å forklare sitt syn før Medietilsynet gir et slikt pålegg, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Mener reklamen kan stoppes

En ny regel i kringkastingsloven, som trådte i kraft fra 1. januar i år, gjør at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til reklamen på TV for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

– Vi mener distributørene har mulighet til å stoppe denne reklamen. Medietilsynets foreløpige vurdering er derfor at det kan være grunnlag for å pålegge distributørene å stanse den markedsføringen for utenlandske pengespill som Discovery sender på TV-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge, sier Velsand.

Saksøkte staten

Medietilsynet har gjort opptak på over 90 timer i forbindelse med kontrollen av pengespillreklame hos TV-selskapene Discovery Communications og Nent Group.

Det ble funnet reklame for spillselskapene Unibet, Betsson, NordicBet og Betsafe på Discoverys kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. Kontrollen avdekket ingen brudd på TV-kanalene fra Nent Group som ble kontrollert, opplyser Medietilsynet.

– Vi oppfordrer Discovery til å vise samfunnsansvar på samme måte som Nent Group har gjort, og slutte å sende reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge, sier Velsand.

Discovery saksøkte staten for forbudet mot pengespillreklame i januar. Det endte med at Oslo tingrett ikke ville behandle Discoverys søksmål. Årsaken var at søksmålet ikke oppfylte søksmålsvilkårene.