Grønt lys for Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen

Lan Mare Berg og MDG er kritisk til at regjeringen har gitt grønt lys til prosjektet.

Olje- og energidepartementet godkjente tirsdag utbyggingsplanen for Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Feltet skal levere olje fram til 2044.

Det er anslått at det er mulig å utvinne 180 millioner fat olje fra feltet, som skal være klart til oppstart i 2024.

Feltet ligger omtrent 185 kilometer vest for Stavanger. Skal feltet gå i pluss, må oljeprisen minst være på 31,7 dollar, skriver E24.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier i en pressemelding at prosjekter som Breidablikk bidrar til å utnytte allerede etablert infrastruktur, opprettholder produksjon, verdiskaping og sysselsetting, samt at de øker utvinningsgraden på sokkelen.

Tilknyttes Grane-plattformen

Prosjektet består av et omfattende undervannsanlegg som skal tilknyttes Grane-plattformen som snart har produsert i 20 år.

– Breidablikk-prosjektet vil ha behov for betydelige vare- og tjenesteleveranser fra norsk næringsliv og vil på den måten gi ny verdiskaping og verdifulle sysselsettingseffekter både i berørte norske bedrifter og i det norske samfunnet for øvrig, sier Bru.

Rettighetshavere er Equinor (operatør), Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia. Equinor opplyser i en pressemelding at rundt 70 prosent av kontraktene vil gå til leverandører i Norge.

MDG kritiserer Venstre

Lan Mare Berg og MDG er kritisk til at regjeringen har gitt grønt lys til prosjektet. Skytset rettes særlig mot Venstre.

– Det internasjonale energibyrået, oljebransjens eget analysekontor, sier at det ikke er behov for å lette etter mer olje og gass. Likevel fortsetter alt som før. Jeg skjønner ikke hvordan Venstre kan akseptere å la Høyre, Ap og oljelobbyen diktere oljepolitikken og forhandle bort fremtiden til barna våre for å få sitte rundt Kongens bord, sier Berg til NTB.

I mai fastslo Det internasjonale energibyrået (IEA) at det ikke er rom for noen nye olje- eller gassfelt hvis 1,5-gradersmålet skal nås.