Norge øker støtten til coronavaksinering i Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) melder at Norge gir 20 millioner til vaksinering og pandemibekjempelse i Syria. Foto: Torstein Bøe / NTB

Norge støtter Verdens helseorganisasjon (WHO) med 20 millioner kroner til vaksinering og andre tiltak mot pandemien i Syria, melder Utenriksdepartementet.

– Norge er fortsatt dypt bekymret for den humanitære situasjonen i Syria, som har blitt verre under coronapandemien, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om årsaken til bidraget.

Syria har fått vaksiner mot coronaviruset gjennom Covax-programmet, som jobber for at flere land skal sikres tilgang på vaksinedoser. I samarbeid med den internasjonale vaksinealliansen Gavi bistår WHO og Unicef myndighetene i Syria med å gjennomføre vaksineringen.

Vaksinene skal fordeles til alle deler av Syria, også over grensen fra Tyrkia til Nordvest-Syria, melder Utenriksdepartementet.

– Konflikten i Syria har ført til en av vår tids største humanitære kriser, med 13,4 millioner mennesker som trenger humanitær bistand og beskyttelse. Pandemien har i tillegg ført til stort behov for vaksiner i Syria. Likevel er kun 13 prosent av Verdens helseorganisasjons responsplan for Syria finansiert, sier Søreide.