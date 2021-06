Mor dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk på tre barn i Bergen

En kvinne i 40-årene fra Bergen er dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk på sine tre barn i 2019.

NTB

En kvinne i 40-årene fra Bergen er dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha forsøkt å drepe de tre barna sine i 2019, melder NRK.

Kvinnen er dømt for å ha forsøkt å drepe de tre barna, som alle var i barnehagealder, i løpet av to dager i januar 2019.

Retten konkluderer i sin dom med at kvinnen hadde drapsforsett. De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at kvinnen var psykotisk på tidspunktet for handlingene.

Det var NRK som først skrev om dommen i Hordaland tingrett.

Det var kvinnen selv som varslet politiet om hva som hadde skjedd. Saken ble først lagt bort, men advokaten til barna klaget avgjørelsen inn til Riksadvokaten.

Nå er hun dømt til tvungent psykisk helsevern. Hun må også betale 100.000 kroner i erstatning til hvert av de tre barna.

Kvinnens forsvarer, Einar Råen, opplyser til Bergens Tidende at dommen er anket. Han opplyser at det etter omstendighetene går bra med barna i dag.

Kjetil Ottesen, som er barnas bistandsadvokat, mener dommen er grundig og rettferdig, men sier til avisen at han helst skulle sett at den blir stående.

– Men vi får vente og se hva lagmannsretten kommer til i fortsettelsen, sier Ottesen.