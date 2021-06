Christian Ringnes gir pengestøtte til Sps valgkamp i Oslo

NTB

Eiendomsinvestoren Christian Ringnes støtter valgkampen til Senterpartiet i Oslo med 200.000 kroner. Tidligere har han gitt pengestøtte til Høyre og Venstre.

Det var Jan Bøhlers sjokkovergang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet som utløste støtten fra Ringnes, skriver Aftenposten.

– Det at de ikke fant plass til ham i Ap, og at han gikk til Sp, det merket jeg meg. Det var nok ikke en overilt handling. Jeg må si at det var den utløsende faktoren for min del, sier Ringnes om Bøhler.

Men selv om eiendomsinvestoren er enig i flere av Senterpartiets saker, håper han at Solberg-regjeringen blir gjenvalgt. Pengestøtten til Senterpartiet kaller han for et «moralsk klapp på skulderen for en «job well done»».

Ringnes har tidligere støttet Høyre og Venstre med penger. I årets valgkamp har han gitt Venstre 250.000 kroner, men foreløpig ingenting til Høyre.

Jan Bøhler topper Senterpartiets liste i Oslo. Fylkeslaget ble sist valgt inn på Stortinget i 1993. Da var Arne Haukvik partiets representant.