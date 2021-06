Mann tiltalt for kjøp av ulovlig fangst med kongekrabber

Kongekrabbe anses som en delikatesse. Her vises krabbens rogn fram.

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha kjøpt rundt 2,4 tonn med ulovlig fangede kongekrabber i Øst-Finnmark i 2018 og 2019.

Ifølge tiltalten fraktet han krabbene sørover med formål om å selge dem videre. Markedsverdien var drøyt 1,25 millioner kroner.

Mannen er også tiltalt for narkotikabruk, ruspåvirket kjøring og kjøring uten førerkort. Saken kommer opp for Indre og Østre Finnmark tingrett fra 25. til 29. oktober.

I 2019 avdekket politiet et ulovlig kongekrabbenettverk i Finnmark. I starten av juni startet rettssaken mot den antatte hovedmannen og fire medtiltalte.

I forrige måned ble en mann i 50-årene dømt til åtte måneders fengsel for å ha fraktet minst 4.700 kilo med ulovlig fangede kongekrabber fra Finnmark til Østlandet og et annet sted i Finnmark for videre omsetning.