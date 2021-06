Norge fortsatt dyrest på alkohol og tobakk i Europa

NTB

Prisene på alkohol og tobakk i Norge ligger 120 prosent over det europeiske snittet. Ingen andre land i Europa har dyrere alkohol og tobakk enn Norge.

Island ligger på andreplass i Europa, 30 prosent bak prisnivået i Norge.

Det viser nye tall fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen 2020, skriver Statistisk sentralbyrå.

Norge har hatt det høyeste prisnivået for alkohol og tobakk i mange år. Forskjellen mellom Europa og Norge var likevel lavere i fjor enn året før. I 2019 lå prisene på alkohol og tobakk 136 prosent over snittet.

Undersøkelsen viser også at Norge er dyrest på mat og alkoholfrie drikkevarer i Norden.

Mens prisene på Island og i Danmark ligger 29 prosent over snittet, prisene i Sverige ligger 21 prosent over og Finland ligger 19 prosent over, ligger de norske prisene 51 prosent over snittet. Kun Sveits har dyrere mat og alkoholfri drikke enn Norge i Europa.

Totalt ligger prisnivået i Norge 39 prosent over snittet i Europa, noe som gjør Norge til det tredje dyreste landet. Sveits er på førsteplass med et prisnivå som ligger 70 prosent over snittet, mens Danmark er på andreplass 40 prosent over snittet. Tyrkia har de laveste prisene. Der er nivået 62 prosent under snittet.