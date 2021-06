Landbruksdirektoratet advarer skogeiere mot barkbilleangrep

– Funnene er såpass urovekkende at det både er viktig og riktig å varsle slik at næringen i de aktuelle områdene kan være føre var, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik / NTB

Det er stor fare for barkbilleangrep i flere fylker på Østlandet og i Sør-Norge, advarer Landbruksdirektoratet.

Varselet fra direktoratet som omfatter Agder, Vestfold, Østfold, Oslo, de sørlige delene av Buskerud og Telemark og deler av Akershus, baserer seg på fellefangst i ukene 21 og 24, skriver Nationen.

I fellene ble det lokalt funnet til dels store mengder biller.

– Vi må understreke at det er usikkerhet knyttet til varselet, men funnene er såpass urovekkende at det både er viktig og riktig å varsle slik at næringen i de aktuelle områdene kan være føre var, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.