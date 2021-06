Coop-ansatt tiltalt for underslag av en halv million

NTB

En ansatt ved en Coop-butikk i Troms er tiltalt for grovt underslag av nær en halv million kroner.

Den ansatte skal, ifølge tiltalen, ha gjort underslag både fra kassa i butikken, og i form av varer. Totalt er hun tiltalt for å ha tatt ut over 470.000 kroner i kontanter og over 21.000 i varer, skriver Nordlys.

Underslagene skal ha foregått i en tidsperiode på fire år, fram til i fjor.

Underslagene skal ha skjedd ved at hun slo inn fiktive beløp for returpant på kassaapparatet. Deretter skal hun ha tatt beløpene ut i kontanter fra kassa, eller i form av varer for samme verdi.