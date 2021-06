Flere båtførere stoppet av politiet

NTB

Lørdag kveld og natt til søndag har politiet stoppet flere båtførere som ikke var i stand til å føre båt.

Like over midnatt stoppet politiet i Innlandet en båtfører i Helgøya båthavn på Mjøsa. Mannen i slutten av 30-årene blåste til over lovlig verdi, som på sjøen er 0,8 promille.

Han blir fremstilt lege for bevissikring og anmeldes for forholdet.

I Tønsberg ble en mann i slutten av tenårene stoppet i Ollebukta og vil bli anmeldt for å ha kjørt båt uten å ha båtførerbevis. Mannen hadde også drukket alkohol, men ble målt til under promillegrensen til sjøs.

I Kristiansand ble en mann natt til søndag stoppet i Byfjorden og anmeldes for å ha ført båt i beruset tilstand.

I Stavanger ble det dramatisk da politibåten kontrollerte en båtfører i Vågen. Han forsøkte å unndra seg kontroll ved å hoppe på land, men ble stanset og blåste da over lovlig verdi og tatt med for utåndingsprøve.

Sørøst politidistrikt hadde på sin side kontroll i Tyrifjorden lørdag kveld og kontrollerte åtte båtførere der alt var i sin skjønneste orden.