Nav skal forenkles, fornyes og forbedres

NTB

Nav er av mange oppfattet som både tungrodd og byråkratisk. Nå vil arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjøre noe med det.

– Altfor mange opplever Nav som et tungrodd og byråkratisk system som det er vanskelig å finne fram i, sier Røe Isaksen til Aftenposten.

Han varsler nå flere store endringer som skal bidra til at Nav i framtiden være enda tettere på brukerne, enklere å forstå og lettere å finne fram i.

Nav skal få et smidigere, enklere og mer effektivt system for klager og anker. Det nåværende klagesystemet er ikke revidert siden folketrygden ble opprettet i 1966, og Røe Isaksen vil sette ned et offentlig utvalg som skal vurdere alle sider ved dagens ordning og foreslå alternative løsninger.

Videre skal Nav kommunisere med brukerne på en enklere og klarere måte, saksbehandlingen skal digitaliseres og nettstedet nav.no skal forbedres slik at det blir enklere for folk å finne fram og forstå nettsiden.

Målet er at det skal være like enkelt å forholde seg til Navs forskjellige ordninger som det er å levere den digitale selvangivelsen eller skattemeldingen.