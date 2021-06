Mye festbråk over hele landet

NTB

Mange folk har nok en gang samlet seg i Oslos parker, men uten store problemer. Flere andre steder i landet er det meldt om mye bråk og festing.

– Vi har flere patruljer ute i parkene. I Sofienbergparken er det flest, rundt 1.500 personer, mens på St. Hanshaugen er det rundt 300–400 personer samlet, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB klokken 23.30.

Politiet prioriterer å forebygge med patruljevirksomhet og melder om god stemning og at folk demper musikken og tar hensyn når de får beskjed om det.

– Vi venter at det med finværet kan bli en hektisk natt med de vanlige typene ordensforstyrrelser, sa Stokkli.

Greit i parkene

Klokka tre natt til søndag opplyser operasjonsleder Magne Olsvoll til NTB at det ikke har kommet så mange klager på dem som oppholder seg i parkene.

– Vi har hatt patruljer ute som har pendlet mellom parkene, og der har folk oppført seg bra. Det har ikke vært veldig store folkemengder ettersom det er en konstant utskiftning, men noe høy musikk og en god del søppel, sier Olsvoll.

Politiet har ikke fått meldinger om noen uønskede eller alvorlige hendelser i parkene utover dette.

Da har det vært mer enn nok å gjøre med alle meldingene om hjemmefester med for høy musikk, men politiet har ikke kapasitet til å reagere på alle.

– Noe har vi løst via telefonen og i noen tilfeller har vi sendt ledige patruljer til adressene, sier han.

Slagsmål og trusler

Politiet måtte allerede før midnatt gripe inn og stoppe et slagsmål på Kontraskjæret der rundt ti personer deltok. På Aker Brygge måtte en mann legges i jern. Ingen ble alvorlig skadd i disse hendelsene.

Klokken 02.06 meldte politiet om en episode på Schous plass der en mann ble truet med kniv. Politiet skriver på Twitter at gjerningspersonen også har ropt svært nedsettende bemerkninger om fornærmedes seksuelle legning.

Det er så langt ikke pågrepet noen, men det blir opprettet sak på trusler og hatkriminalitet.

Før helgen gikk politiet ut med advarsler om at man kan risikere bøter mellom 8.000-13.000 kroner for dem som ikke følger politiets pålegg. Politiet fryktet mange ikke ville følge påleggene, men natt til lørdag ble en rolig natt, og slikt sett virker natt til søndag å følge i samme spor når det gjelder pålegg og bøter.

Hektisk over hele landet

I Lensvik i Trøndelag ble politiet tilkalt etter at noen hadde satt opp telt og et kraftig lydanlegg nede ved sjøen og sørget for at det var vanskelig å få tilstrekkelig nattesøvn i deler av bygda. I Tromsø rykket politiet ut og avsluttet en større ungdomsfest på en strand. Det var mange berusede ungdommer til stede, flere angivelig mindreårige.

I Halden ble en mann i 20-årene innbrakt til arrest og anmeldt etter at han deltok i et slagsmål og bet en polititjenesteperson da politiet tok kontroll på ham.

Politiet både på Sørlandet, i Rogaland, på Vestlandet, i Møre og Romsdal og i Troms og Finnmark har måttet gripe inn og stoppe høylytte fester, slagsmål på utesteder og hente inn overstadige berusede personer for en natt i fyllearresten. Flere er også pågrepet for fyllekjøring, både med bil og båt.