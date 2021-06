NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 26. juni.

MC-fører sendt til sykehus med luftambulanse

En motorsykkelfører er sendt til Haukeland sykehus i Bergen etter en trafikkulykke i Bøvågen i Vestland. Ifølge Vest politidistrikt skal motorsykkelen ha frontkollidert med en bil.

Skadeomfanget og det øvrige hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent. Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 00.15 natt til lørdag.

Bil med flere personer havnet utenfor veien i Sortland

En bil med fire personer kjørte ut av veien på fylkesvei 820 ved Vikeidet i Sortland i Nordland. Skadeomfanget er ukjent, men luftambulanse ble sendt til stedet.

I alt fire personer var involvert i ulykken og ble fraktet til sykehus, men politiet har ikke oversikt over skadeomfanget.

Biden lover Afghanistan at samarbeidet fortsetter

President Joe Biden lover at USA fortsatt skal støtte den afghanske regjeringen, selv om USA og Natos styrker snart har trukket seg ut av Afghanistan.

– Partnerskapet mellom USA og Afghanistan tar ikke slutt. Styrkene våre forlater landet, men støtten til Afghanistan tar ikke slutt, sa Biden under et møte med Afghanistans president Ashraf Ghani fredag. Det fant sted mens situasjonen spisser seg til i Afghanistan, der opprørsgruppen Taliban har trappet opp angrepene og stadig erobrer nye områder. Den amerikanske tilbaketrekkingen ventes å være ferdig innen de nærmeste ukene.

141 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 141 koronasmittede i Norge. Det er 56 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 188 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 174, så trenden er stigende.

Det er registrert 22 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 14 under snittet de sju foregående dagene.

Helikopteret til Colombias president ble beskutt

Et helikopter med Colombias president Ivan Duque om bord ble beskutt fredag nær grensa mot Venezuela.

– Helikopteret vi fløy i var målet for et angrep, sa Duque etter at fartøyet landet i byen Cúcuta, som ligger nordøst i Colombia. Duque sa videre at regjeringen ikke vil «kaste bort ett minutt i kampen mot narkotikahandelen, mot terrorisme og mot organisert kriminalitet. Forsvarsminister Diego Molano og innenriksminister Daniel Palacios var sammen med Duque om bord i helikopteret da det ble truffet av skudd. Det var ikke umiddelbart klart hvem som sto bak angrepet.