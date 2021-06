Nok en sparkesykkelulykke i Oslo

NTB

En elsparkesykkel med tre personer på veltet under forsøk på å kjøre opp på fortauet ved Majorstuakrysset i Oslo natt til lørdag.

Politiet i Oslo skriver på Twitter at alle tre gikk i bakken, og at en av dem klaget over smerter i ryggen, men ikke ønsket helsehjelp.

Fører av sykkelen blåste over lovlig verdi og fikk derfor sitt førerkort beslaglagt.

Fredag kveld skjedde en annen ulykke med en mann i Åkebergveien. Han ble alvorlig skadd i ulykken og politiet mistenker at også han var beruset.

Torsdag ble en mann i 20-årene sendt til Ullevål sykehus med hodeskader etter å ha sparkesyklet utfor en trapp på Frogner i Oslo. Også han ble fratatt førerkortet og framsto som kraftig beruset.