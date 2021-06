Far tiltalt for å ha voldtatt datter i en årrekke

NTB

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha voldtatt datteren sin fra hun var sju år gammel.

Voldtektene skal ha pågått fram til hun var elleve år gammel. Ifølge tiltalen fant voldtektene sted fra 2015 til 2020.

Seksuell omgang med barn under 14 år defineres i straffeloven som voldtekt. Årsaken er at yngre barn nesten alltid vil kunne sies å være ut av stand til å motsette seg handlingen.

Faren er også tiltalt for incest mot datteren og for å ha foretatt en seksuell handling med et annet barn under 16 år.

Søndre Østfold tingrett i Moss behandler saken fra 13. til 17. september.