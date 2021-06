Båtulykke i Oslo

NTB

Nødetatene har rykket ut etter en kollisjon mellom to båter ved Aker Brygge i Oslo. Føreren av den ene båten mistenkes for promillekjøring.

Politiet fikk beskjed om ulykken da første vitne ringte klokken 23.04.

– Det er en mindre båt, en cabincruiser, som har kjørt inn i en større båt like ved gjestebryggen på Aker Brygge, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet opplyste først at det dreide seg om tre, men dette er rettet til to personer, som er kjørt til legevakten for kontroll. De befant seg begge i den største båten.

Politibåten kom raskt til stedet og foretok søk, og det er avklart, også fra vitner, at ingen personer havnet i sjøen.

– En mann i den minste båten, der det var i alt ni personer om bord, mistenkes for promillekjøring, sier Pedersen.

Politiet opplyste først at vedkommende hadde stukket fra stedet, men dette var ikke riktig.

Politiet avhører vitner til ulykken for å kartlegge hendelsesforløpet nærmere. De tre som ble skadd, var alle om bord i den største båten.