Nå er det tomt for Coca Cola-bokser over store deler av Norge

Mer hjemmesitting, færre restaurantbesøk og økt dagligvarehandel har økt etterspørselen etter blant annet brus og øl.

Nå meldes det om mangel på brusemballasje i flere land i Europa og i USA.

Dette er en av mange konsekvenser av de nye levemønstrene under pandemien.

Det samme gjør seg nå gjeldende i Norge. For de som er spesielt glad i å drikke Coca Cola har det den siste tiden medført akutt mangel i hyllene.

Det vil si, du får rett og slett ikke tak i Cola-bokser like lett som før. Butikkene er tomme.

Stengte restauranter – økt dagligvarehandel



– Vi har dessverre gått tom for Cola-bokser i de fleste Obs-butikker over hele landet. Selv om vi har planlagt dette i god tid, har ikke leverandøren klart å levere i tide. Det beklager vi, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, til NRK.

Under normale omstendigheter drikker nordmenn Cola og andre leskedrikker på restauranter, pizzabarer, cafeer og andre spisesteder. Men under pandemien har disse arenaene stort sett vært stengt, noe som har vridd forbruket over til husholdningene.

– Internasjonal utfordring



Både Norgesgruppen og Coop Obs rapporterer om tomme varehyller med Cola-bokser.

– Det har vært en internasjonal utfordring med bokser. Vi er i høysesong for Cola-drikking, og vi jobber intenst for å opprettholde leveransene og for å unngå flere utfordringer i tiden fremover, forklarer kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge, Per Hynne, til statskanalen.

Stør økning i salg av øl og brus under pandemien



Nye leveranser skal være på vei, men inntil videre må folk smøre seg med tålmodighet og velge alternative drikkekilder.

Ifølge Bryggeri- og drikkevareforeningen er det registrert et stort oppsving av omsetningen av øl og brus siden pandemien traff Norge i mars i fjor.

Video: Fylte cola på tanken - så begynte de å kjøre