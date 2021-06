Sirin Stav erstatter Lan Marie Berg i ellers uendret Oslo-byråd

NTB

Raymond Johansens nye byråd er konstituert. Som ventet ble Lan Marie Berg erstattet av Sirin Stav som ny miljø- og samferdselsbyråd.

– Sirin Stav har stor kunnskap om sakene i miljø- og samferdselssektoren, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han presenterte det nye byrådet i Oslo klokken 12 torsdag.

Sirin Stav har til nå vært gruppeleder for MDG i Oslo og har ledet Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret.

– Ser opp til Lan

Oslos nye byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav omtaler sin forgjenger som et forbilde. Hun sier at hun er ydmyk overfor jobben hun nå tar på seg.

– Det blir veldig spennende og sikkert veldig arbeidsomt, og det er en oppgave jeg tar på meg med stor ydmykhet, sier Sirin Stav til NTB.

Torsdag ble det klart at hun tar over etter Lan Marie Berg som Oslos byråd for miljø og samferdsel. Stav har til nå vært gruppeleder for MDG i bystyret i Oslo, og har også ledet Samferdsels- og miljøutvalget.

– Lan er et stort forbilde for meg og jeg har jobbet tett med henne i mange år. Jeg har stor respekt for arbeidet hun har lagt ned, sier Stav.

Ingen andre endringer

Klokken 11 torsdag ble det nye byrådet konstituert. Byrådet vil fortsatt bestå av Arbeiderpartiet, SV og MDG. Bortsett fra at MDGs Sirin Stav erstatter Lan Marie Berg fra samme parti, som gikk av i forrige uke etter mistillit fra flertallet i bystyret, er det ingen endringer i byrådet i Oslo.

Det nye byrådet vil også styre på den samme byrådsplattformen som de har styrt etter siden 2015. Arbeiderpartiet, SV og MDG vil også inngå en ny avtale om samarbeid.

– Oslo har med dette et styringsdyktig byråd med et flertall bak seg i bystyret, sier Johansen.