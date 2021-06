NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 24. juni.

269 nyregistrerte koronatilfeller – 29 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 269 koronasmittede i Norge. Det er 89 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 193 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 173, så trenden er stigende.

I Oslo ble det registrert 29 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er ti under snittet de sju foregående dagene. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 38 smittede per dag i hovedstaden. 130.035 personer har fått påvist covid-19 i Norge siden pandemien brøt ut, 37.318 av dem i Oslo.

Mann sendt til Ullevål med hodeskader etter sparkesykkelulykke

En mann i 20-årene er sendt til Ullevål sykehus med hodeskader etter å ha sparkesyklet utfor en trapp på Frogner i Oslo. Hendelsen ble observert av vitner, som skal ha beskrevet det som svært alvorlig. Mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, kjørte på en elektrisk sparkesykkel og ble av ambulansepersonell beskrevet som kraftig beruset.

Mannen har blitt fratatt førerkortet, og politiet oppretter sak på forholdet. Mannen anmeldes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, samt brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som omhandler aktsomhet i trafikken, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Ny smittetopp i Brasil

Brasil har registrert landets høyeste antall nye smittede på ett døgn med 115.228 tilfeller. Siste døgn har helsemyndighetene også registrert 2.392 nye koronarelaterte dødsfall. Smitten har økt jevnt i over en måned og helsemyndighetene bekrefter nå at landet er inne i den tredje bølgen.

Latin-Amerikas største land har nå totalt 18.169.881 bekreftede smittetilfeller og 507.109 registrerte koronarelaterte dødsfall siden pandemien brøt ut.

Enda et gravfunn i Canada

Hundrevis av umerkede graver er avdekket på området til en tidligere internatskole 140 kilometer øst for Regina i provinsen Saskatchewan i Canada. Detaljer rundt funnet blir lagt fram senere i dag.

Canadiske urbefolkningsgrupper har bedt myndighetene om å granske alle landets tidligere skoler for urfolk etter at det for noen uker siden ble funnet en massegrav med levninger av 215 barn ved en tidligere internatskole i Kamloops i provinsen British Columbia.

Nok en bjørn skutt i Bardu

Onsdag ble nok en bjørn skutt i Bardu, to dager etter at en annen bjørn ble skutt. Hannbjørnen ble skutt ovenfor Polar Park i Salangsdalen i Bardu, opplyser ordfører Toralf Heimdal til TV 2.

Ifølge Nye Troms kom bjørnen nær rein i området, før jaktlaget ble dirigert dit. Jakten skal angivelig ha pågått i flere timer og ha vært svært intens, ifølge avisas kilder. Det er gitt fellingstillatelse på tre bjørner i området etter angrep på sau. To av disse tre er nå skutt i Bardu, og det gjenstår en bjørn i Gratangen som har streifet langt ut av forvaltningsområdet.

Ekspresident død

Filippinenes tidligere president Benigno Aquino er død, 61 år gammel. Han ble sendt til sykehus i Manila tidlig i dag morges lokal tid, der han døde.

Aquino, som gikk under kallenavnet Noynoy, styrte landet fra 2010 til 2016. Han gjennomførte økonomiske reformer og var kjent for sin kamp mot korrupsjon. Aquino ble etterfulgt av Rodrigo Duterte, som er landets nåværende president.