«Skyhøyt» FHI-anslag var ikke høyt nok – nesten alle takker ja til koronavaksine

NTB

Over 90 prosent takker ja til tilbudet om koronavaksine, noe som kan gi Norge verdens beste vaksinedekning. Men det betyr også forsinkelser i vaksineringen.

– Det er så mange som ønsker å vaksinere seg. Det er jo en veldig god nyhet for flokkimmuniteten i Norge, men det gjør jo at det tar lenger tid før vi kommer til en ny prioriteringsgruppe, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Hun tror kanskje Norge har verdens beste vaksinedekning i de gruppene som er ferdigvaksinert, men understreker at det er vanskelig å finne tall for å si det helt sikkert.

– Våre opprinnelige beregninger gikk ut på at 90 prosent ville takke ja, noe som regnes for å være skyhøyt i verdenssammenheng. Men vi ligger altså godt over det for alle gruppene som nå er ferdigvaksinert. For én av dem ligger vi helt oppe i 98 prosent, sier Stoltenberg.

Den høyeste andelen finner man nå i alderen 75–84 år. Der har 98,3 prosent av mennene fått første vaksinedose, mens det samme gjelder 97,2 prosent av kvinnene, ifølge siste ukesrapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Stoltenberg tror nordmenn har spesiell høy tillit til vaksinasjonsprogrammet.

– Vi ser at det stanser på rundt 60 prosent i en del av de landene som har vaksinert mange. De sliter med å komme høyere opp, sier hun.

Forsinkelser

Når flere enn ventet takker ja, tar det lenger tid å komme gjennom alle. FHI-direktøren har ikke tall på hvor store forsinkelsene blir som følge av dette alene, men på grunn av dette og flere andre faktorer la FHI nylig inn en forsinkelse på fire-fem uker i sitt siste vaksinescenario.

I det oppdaterte scenarioet anslås det at alle i aldersgruppen 18–41 år, som er sist på prioriteringslisten, vil få tilbud om sin første dose i uke 31–32 – altså i begynnelsen eller midten av august. Det er to–tre uker senere enn i det forrige scenarioet.

– Vi vaksinerer like mange som vi hadde planlagt, men framdriften til man kommer til de ulike prioriteringsgruppene går jo langsommere, sier hun.

Høie: – Unikt

Helseminister Bent Høie (H) sier at den høye oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet gjør ham glad.

– Dette setter Norge i en unik situasjon. Det var veldig mye oppmerksomhet rundt de landene i verden som var raskt ute med vaksinering, sånn som USA og Israel. Der ser vi jo at de nå stanger i et tak. Selv om de har masse vaksiner, så går ikke vaksineringen like raskt framover lenger, sier han til NTB.

Dermed vil Norge kunne gå forbi disse landene etter hvert, påpeker Høie.

– Befolkningen i Norge har høy tillit til de vurderingene av vaksinene som FHI og helsemyndighetene gjør, og dermed stiller de opp for vaksinering, sier helseministeren, som selv fikk første vaksinedose mandag.

– Lav terskel for å si nei

– Tror du det at Norge sa nei til AstraZeneca- og Janssen-vaksinene har gjort at flere sier ja?

– Det kan ha spilt inn, sier Høie.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror detaljert informasjon fra helsemyndighetene om vaksinene, både om effekter og bivirkninger, har bidratt til at mange takker ja.

– Personlig er jeg ikke så veldig overrasket over at vi havner på rundt 90 prosent. Men jeg har vært usikker på om andelen vil være lik i ulike aldersgrupper og for folk med ulik landbakgrunn, men så langt ser det ut til at de aller fleste faktisk takker ja til denne vaksinen, uansett hvilken alder de er i eller hvor de kommer fra, sier han.