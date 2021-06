Mæland oppnevnte tidligere regjeringskollega til Karantenenemnda

NTB

Tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) ble utnevnt til Karantenenemnda i 2019, fire år etter hun gikk ut av regjeringen, skriver DN.

Sundtoft var statsråd fra da Høyre og Frp gikk sammen om å danne regjering i 2013. Før det hadde hun vært vararepresentant, rådgiver på Stortinget, lokalpolitiker og generalsekretær i Unge Høyre.

Det var den mangeårige partikollegaen og daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) som sendte Sundtoft brevet der hun ble spurt om å være med i Karantenenemnda, skriver Dagens Næringsliv.

Karantenenemnda har ansvar for å vurdere om politikere og andre i politiske verv er inhabile når de bytter stilling. Dette fordi de kan kjenne til fremtidige lover og vedtak innen ulike fagfelt, og for å unngå at de utnytter denne kunnskapen på sin nye arbeidsplass.

Forvaltningsrettseksperten Eivind Smith sier til avisa at Sundtofts regjeringsfortid ikke nødvendigvis medfører inhabilitet. Kravet i loven er høyere, og må vurderes fra sak til sak, heter det. Smith sier imidlertid at det ikke er «optimalt for tilliten til nemndas uavhengighet».

Ifølge ham vil Sundtoft imidlertid kun være inhabil i saker hvor hun er nær venn med en tidligere kollega, eller lignende forhold.

– Jeg gikk ut av regjeringen 16. desember 2015. Da forlot jeg politikken. Jeg ble oppnevnt som medlem av Karantenenemnda 1. mai 2019. Tidsmessig avstand og profesjonell avstand anses ivaretatt, sier Sundtoft i en kommentar til avisa på spørsmål om hvilke vurderinger hun selv har gjort.