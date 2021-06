Langt flere Oslo-folk vil stemme MDG i kommunevalg enn i stortingsvalg

Miljøpartiet De Grønne får 6,7 prosent oppslutning på Aftenpostens siste stortingsmåling for Oslo. Men om de skulle stemt ved kommunevalg, oppgir nesten dobbelt så mange – 13,1 prosent – at de ville stemt på MDG. Her fungerende partileder Arild Hermstad (t.v.) sammen med partileder Une Bastholm, som er i fødselspermisjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

MDG får 6,7 prosent oppslutning på Aftenpostens Oslo-måling for stortingsvalget. Men hele 13,1 prosent sier at de ville stemt på partiet om det var kommunevalg.

Målingen er utført av Norstat på oppdrag fra avisa. Den er gjort under og etter det politiske dramaet i hovedstaden forrige uke, som endte med at byrådet gikk av etter mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

I den synes liten effekt av mistilliten. Partiets oppslutning i hovedstaden er kun 0,2 prosentpoeng lavere enn på forrige måling i mars, og stadig over de 6 prosentene partiet fikk i Oslo i forrige stortingsvalg. Berg mener forskjellene mellom oppslutningen lokalt og nasjonalt blant Oslo-beboerne skyldes at klima- og miljøspørsmål ikke har vært sentralt i debatten det siste året.

– Vi ser at folk har forskjellige preferanser på det de ønsker på kommunenivå og for landet som helhet. Det går på at det er ulike saker som bestemmer på de forskjellige nivåene. Vi ser ofte at de smalere partiene, som MDG, gjør det bedre når vi spør om kommunevalg. Det er en del oslobeboere som vil at de skal ha noe å si i byen, men velger andre, typisk større partier når det er spørsmål om rikspolitikken, forklarer Norstats Mads Motrøen, som er ansvarlig for målingen.

Arbeiderpartiet får 26,2 prosent oppslutning på stortingsmålingen, og går forbi Høyre (24,8 prosent) som største parti. Slik er de fullstendige resultatene, med endringer fra forrige måling i parentes:

Ap 26,2 prosent (+3,7), Høyre 24,8 prosent (-4), SV 14,2 prosent (+2,5), Rødt 8,4 prosent (-0,1), Frp 7,2 prosent (+0,2), MDG 6,7 prosent (-0,2), Venstre 5,8 prosent (-0,3), Sp 4,1 prosent (-0,5) og KrF 1 prosent (-0,5): Andre partier får 1,5 prosent (-0,9).