Biblioteker over hele landet utsatt for dataangrep

Om lag halvparten av landets biblioteker er utsatt for angrepet. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Datasystemene til biblioteker over hele landet har ligget nede siden tirsdag kveld etter et dataangrep. Hackere krever løsepenger for å åpne dataene.