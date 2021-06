NTB

En norsk mann i 20-årene er savnet etter en dykketur utenfor Brisbane i Australia.

– Vi kan bekrefte at vi er kjent med at en norsk statsborger er savnet og at pårørende er varslet, sier Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til VG.

Mannen er savnet etter å ha dykket ved North Stradbroke Island rundt tre mil sørøst for Brisbane.

Han skal ha forsvunnet onsdag formiddag lokal tid.

Saken oppdateres