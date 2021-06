En av tre foreldre som mistet barn på Utøya, er uføre

Navn og alder til de 69 som ble drept under terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011 er gravert inn i et minnesmerke på Øya.

NTB

Ti år etter terrorangrepet på Utøya er en av tre foreldre som mistet et barn, fremdeles så preget at de er helt eller delvis arbeidsuføre

Dette kommer fram i en rapport Senter for krisepsykologi offentliggjorde tirsdag, skriver Dagbladet. I alt 69 ungdommer ble drept på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag, ti år senere, er rundt 30 prosent av foreldrene som mistet barna sine, helt eller delvis arbeidsuføre.

– Det å skulle bearbeide et tap av et barn er i seg selv en langvarig prosess, men når det skjer med overlegg, og så brutalt, så sliter mange med det, sier Pål Kristensen som er ansvarlig for undersøkelsen.

Han sier sorgen blir annerledes for de pårørende når de også må takle det voldsomme, og at det finnes relativt lite forskning av langtidseffekter etter terrorangrep.

Også søsknene til de drepte er omfattet av undersøkelsen og omtales som en gruppe som er blitt glemt. Kristensen sier mange søsken føler seg ensomme i sorgen de bærer på, og at de i tillegg til sin egen sorg også tar mye av ansvaret for foreldrene.