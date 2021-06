FHI skal smittevurdere europeiske øyer – reiselivet krysser fingrene for Kreta

NTB

Fra neste uke skal Folkehelseinstituttet vurdere smittesituasjonen på noen europeiske øyer. Reiselivet håper på vurdering av de største ferieøyene.

– Vi har store forventninger til at de aller fleste øyene av en viss størrelse i Europa kommer til å få en egen vurdering. Vi vet at Mallorca, Gran Canaria og de greske øyene er populære destinasjoner og viktige for dem som lever av å selge reiser til utlandet, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Kommunikasjonsansvarlig Betriz Riviera i reiseselskapet Apollo håper først og fremst på de greske øyene.

– Hellas er sommerens mest populære ferieland med Kreta og Rhodos som soleklare favoritter. Det er hit majoriteten av nordmenn vil reise i år, så vi håper virkelig på en egen vurdering for disse øyene. Så håper vi selvfølgelig at Kanariøyene også blir vurdert, da dette også er nordmenns favoritter på senhøsten og vinteren, sier hun til NTB.

Også kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI ønsker at myndighetene skal vurdere øyer i Spania og Hellas.

– Vi ønsker naturligvis at nordmenns greske og spanske feriefavoritter inkluderes i vurderingen, sier hun til NTB.

Ikke klart hvilke øyer

Nyheten om øyvurderingene kom på regjeringens pressekonferanse fredag, men foreløpig er det ikke klart hvilke øyer Folkehelseinstituttet (FHI) skal vurdere fra og med slutten av neste uke.

Lege Helena Niemie Eide ved avdeling for smittevern og beredskap ved FHI skriver i en epost til NTB at de skal få i oppdrag fra departementet hvilke øygrupper som skal vurderes.

– UD har kommet med innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke øygrupper som ønskes vurdert som separate regioner, basert på hvilke regioner som ECDC rapporterer på, og hvor det enten normalt eller per i dag går direktefly fra Norge, skriver Eide.

Inkluderes i reisekart fra neste uke

Øyene vil bli vurdert etter samme terskelverdier som andre land i EØS/Schengen og Storbritannia, opplyser Eide.

Fra 5. juli endres terskelen for hva som er et grønt land, og man slipper innreisekarantene når man kommer hjem fra land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestene må også være negative.

Tallene FHI vurderer når de tegner opp smittekartet, er fra D et europeiske smittevernbyrået (ECDC). De rapporterer på regionnivå. Aktuelle regioner er Kanariøyene i Spania (med blant annet Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote), Balearene (med blant annet Mallorca, Menorca, Ibiza), Azorene og Madeira i Portugal, Sicilia og Sardinia i Italia, og en rekke øygrupper i Hellas, som omfatter blant annet Kreta, Samos, Mykonos, Ios, Kos, Korfu og Rhodos.

Øyutvalg blir snart klart

Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet sier at hvilke øyer som blir vurdert, blir offentliggjort nærmere 5. juli.

– Vi har også vurdert muligheten for å fly direkte fra aktuelle øyer og øygrupper og til Norge, med eksisterende eller planlagte ruter. I denne sammenhengen har vi bedt om innspill fra reiselivsnæringen og Avinor om direkteruter, sier Svendsen.

Mellomlanding i et rødt land vil utløse karanteneplikt ved retur til Norge.

UD håper øygruppe-vurderingen vil legge til rette for eventuell trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn.

– Vi håper det bidrar til at nordmenn kan ta gode og opplyste valg om egen sikkerhet på reise, sier Svendsen.

Forventer flest mulig øyer

Egne vurderinger av smittesituasjonen på populære ferieøyer er noe reiselivsnæringen lenge har ønsket seg.

– Dette er et viktig gjennomslag for oss. Det har lenge vært et av våre innspill at man skal gjøre regionvurdering og øyvurderinger. Dette betyr utrolig mye for alle som selger reiser til utlandet, og som trenger å komme i gang igjen etter å ha avlyst samtlige reiser siden mars i fjor, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Virke har blant annet meldt inn til UD alle steder organisasjonens medlemmer har direkteruter til.

– Vår forventning nå er at det blir vurderinger av flest mulig øyer. Det er særlig viktig å få vurderinger av øyene der det er mange nordmenn som vil reise, legger hun til.

– Mindre sårbare

Når øyene får en egen vurdering, blir de mindre sårbare for å bli rødt område. På Mallorca vil det ikke slå ut på fargen dersom det skulle komme et smitteutbrudd i Madrid. I tillegg har enkelte land, som Hellas, valgt å prioritere vaksinering av befolkningen på populære feriemål.

– Når man har en slik strategi, samtidig som øyene får egne smittenivåvurderinger, er sannsynligheten større for at smittetallene vil holde seg lave. Dette er gode nyheter for dem som vil reise på ferie for eksempel til greske øyer, fordi det kan gi større forutsigbarhet, sier Bergmål, som også mener dette vil være positivt til vinteren, hvor mange velger å reise til Kanariøyene.

Ifølge ECDCs smittekart , som oppdateres hver torsdag, er nå disse øyregionene å regne som grønne etter EUs kriterier:

* Spania: Balearene (Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera)

* Portugal: Madeira

* Italia: Sardinia

* Hellas: De nordøstlige øyene i Egeerhavet (Voreio Aigaio): Samos, Ikaria, Chios, Psara, Inousses, Lésvos, Lemnos, Agios Efstratios, Thasos og Samothraki

* Frankrike: Korsika