Kvinne ble tatt av strømmen og falt ned foss i Hemsedal

En kvinne i 20-årene ble reddet etter å ha klamret seg fast til en stein i elven i 45 minutter.

Nødetatene rykket ut i 20.30-tiden tirsdag kveld etter å ha mottatt melding om at en person hadde falt i elva i nærheten av Rjukandefoss i Hemsedal.

– Personen som har falt i elva forsøker å holde seg fast, og personer på stedet forsøker å sikre vedkommende, skrev politiet i Sør-øst på Twitter.

Politiet var raskt på stedet ettersom de nettopp hadde vært ute på et annet oppdrag der et vogntog hadde kjørt av veien.

Badet ved toppen av fossen



Rjukandefossen i Hemsedal

Ifølge Hallingdølen badet jenta i toppen av fossen da hun plutselig ble tatt av strømmen. Deretter ble hun med ned fossefallet, men klarte å holde hodet over vann ved bunnen av fossen.



Ifølge avisen klamret jenta seg fast til en stein i tre kvarter før hun ble reddet på land.

Etter redningsaksjonen ble jenta hentet opp fra elva og opp på trygg grunn. Både politihelikopter, luftambulanse, brannvesen, politi og ambulanse deltok i aksjonen.

I god form etter 45 minutter i elva



Kvinnen skal ifølge avisen være i 20-årene og være hjemmehørende i Trøndelag . Hun var på hyttetur i Hemsedal da ulykken skjedde.

– Jenta er nå reddet i land av redningsmannskaper. Hun er i god behold og tilses av helse på stedet, opplyste politiet i 21.30-tiden.

Kvinnen skal være i god fysisk form etter hendelsen, og ble kjørt tilbake til hytta etter det ublide møtet med fossen og elva.

Over ti meters fall



Rjukandefossen er en tvillingfoss med et fall på over ti meter, ifølge europeanwaterfalls.com. Den ligger i nærheten av Tuv i Hemsedal om lag syv kilometer vest for Hemsedal langs fylkesvei 52 i Viken. En hengebru er plassert omtrent 50–100 meter under fossen, som brukes av fjellfolk til å krysse elven.

Rjukandefoss mottar vann fra Mørkedøla, som er et opptak for mye av den smeltende snøen i Hemsedal-fossen.

Rjukandefoss omtales som en av de vakreste og mest fotogene fossene i Norge.