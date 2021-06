Miljødirektoratet foreslår tiltak i 15 elver i Finnmark for å bekjempe pukkelaksen

Pukkellaksen kan gjøre stor skade på stedegne fiskearter og annet biologisk mangfold. Den har også stor evne til å spre seg og etablere nye tallrike bestander, skriver Miljødirektoratet.Foto: Norsk institutt for naturforskning.

NTB

All pukkellaks skal fiskes opp i området fra Tana til Grense Jakobselv, foreslår Miljødirektoratet. Den svartelistede arten sprer seg fra Russland.

Som hovedtiltak mot spredningen foreslår Miljødirektoratet effektiv utfisking av pukkellaks i dette området i Øst-Finnmark, som omfatter 15 elver.

Både i 2017 og 2019 var det elver i Øst-Finnmark som fikk det største antallet gytemodne pukkellaks.

Svartelistet



Den svartelistede stillehavslaksen invaderte norske lakseelver disse to årene. Fisken, som er satt ut i Russland, har en toårig livssyklus og er nå tilbake i norske farvann, melder Havforskningsinstituttet.

Pukkellaksen kan gjøre stor skade på stedegne fiskearter og annet biologisk mangfold. Den har også stor evne til å spre seg og etablere nye tallrike bestander, skriver Miljødirektoratet.

Beredskapsplaner



På oppdrag fra direktoratet har Norsk institutt for naturforskning (Nina) ledet arbeidet med forslag til handlingsplan mot pukkellaks i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Basert på forslaget har Miljødirektoratet nå gitt sine anbefalinger til Klima- og miljødepartementet.

Der anbefales det blant annet å utarbeide beredskapsplaner for elver i Vest-Finnmark, Troms og Nordland, slik at det er mulig å iverksette tiltak på kort varsel dersom pukkellaksinnsiget også her viser seg å bli stort.