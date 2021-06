Politiet: Dobbeltdrapsmann fra Polen pågrepet i Bergen

Mannen har oppholdt seg i Bergen og unndratt seg soning etter å ha blitt dømt for dobbeltdrap i Polen, mener politiadvokat Jørgen Henriksen. Foto: Bjørnar Morønning / Pool / NTB

NTB

Politiet i Bergen mener de har pågrepet mannen som ble dømt for et dobbeltdrap i Polen i 1999. Mannen svarer at de har tatt feil person.