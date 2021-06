Realitydeltaker dømt for bedrageri

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren Carl Aksel Jansen slipper å sone bedrageridom på to år og fire måneder hvis han gjennomfører rusbehandling.

Realityprofilen Carl Aksel Jansen (25) er i Oslo tingrett dømt til to år og fire måneder fengsel for grove bedragerier for over 4,5 millioner kroner. Han slipper imidlertid å sone straffen hvis han gjennomfører rusbehandling.

– Jeg er veldig fornøyd med dommen. Jeg var klar for å ta den straffen, og om det hadde blitt fengsel hadde jeg tatt det, sier Carl Aksel Jansen til VG.

Jansen er i tillegg dømt til å betale millionbeløp i erstatning.

Fikk tak i BankID-opplysninger

Jansen skal ha lånt flere millioner kroner i andres navn ved å få tak i de fornærmedes BankID-opplysninger. Totalt er det seks fornærmede i bedrageridelen av saken, tre kvinner og tre menn.

I tillegg til bedrageriene er Jansen blant annet dømt for en rekke brudd på vegtrafikkloven, deriblant to tilfeller av ruspåvirket kjøring. Totalt var det 33 punkter i tiltalen. Jansen erkjente straffskyld eller delvis straffskyld på samtlige tiltalepunkter.





Slipper å sone hvis han gjennomfører rusbehandling

Jansen slipper å sone straffen hvis han gjennomfører en rusbehandling som fungerer som et alternativ til fengselsstraff for personer som er dømt for kriminalitet knyttet til rusavhengighet. Det opplyser Jansens forsvarer Petter Bonde til VG.

Hvis Jansen begår ny kriminalitet under prøveperioden på fire år eller ikke gjennomfører rusbehandlingen må han sone straffen.

To andre menn var også tiltalt i saken, men kun én av disse erkjente straffskyld i retten.