Bilbrann på kirkegård i Vestby trolig påsatt

NTB

Brannen i en bil ved Såner kirke utenfor Hølen i Vestby kommune var trolig påsatt, opplyser politiet.

Politiet meldte om brannen i den parkerte bilen kort tid etter klokken 23 mandag kveld. Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til kirkebygget.

Ifølge NRK var bilen kjørt inn i et hjørne av kirkegården før den tok fyr.

– Brann er trolig påsatt. Vi har ikke lyktes å komme i kontakt med personer knyttet til bilen, men vi har snakket med vitner, opplyser politiet i Øst i 1-tiden natt til tirsdag.

Vitner har blant annet fortalt om en bil som kjørte fra stedet kort tid etter brannen startet. Den utbrente bilen blir tauet inn for teknisk undersøkelse og for sporsikring.

Politiet sier til VG at området er et kjent sted for dumping av stjålne biler.