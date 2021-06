Høyre gir opp byrådsplaner i Oslo

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg gir opp muligheten for at Høyre kan danne byråd i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Oslo Høyre erkjenner at partiet ikke har støtte i bystyret for å danne nytt byråd i hovedstaden.

Partiet gir dermed opp planene om å danne byråd, opplyser gruppeleder Anne Haabeth Rygg i en pressemelding, ifølge VG.

– Etter samtaler gjennom helgen har jeg kommet til at det er betydelig støtte i bystyret for mange av Høyres viktigste saker, men at støtten dessverre ikke er stor nok til at det er mulig å etablere et styringsdyktig ikke-sosialistisk byråd nå, sier Rygg.

Rygg møter ordfører Marianne Borgen klokken 12 mandag. Borgen hadde før helgen samtaler med de andre gruppelederne, men Høyre ba om mer tid.

Etter møtet har Borgen kalt inn til pressetreff klokken 13 om status i sonderingene. Før helgen sa hun at det trolig ville komme en avklaring i begynnelsen av uka.

Byrådet gikk av onsdag da det var flertall i bystyret for mistillit mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Det er ventet at Raymond Johansen (Ap) vil bli bedt om å danne et nytt byråd med de samme partiene – Ap, SV og MDG.