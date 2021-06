Hareide revurderer omstridt fartsgrense for syklister

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier intensjonen med den nye sykkelforskriften var å presisere og ikke stramme inn. Nå åpner han for å reversere den omdiskuterte fartsgrensen på 6 km/t for syklister som passerer gående. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åpner for å vrake den nye og svært omdiskuterte fartsgrensen for syklister på fortau.

– Vi skal gjøre en reell vurdering, sier Hareide til Klassekampen.

Regjeringen innførte 18. mai nye regler for elsparkesykler, sykler og elsykler. Målet var å hindre uvettig kjøring på utleie-elsparkesykler, men forbudet mot å sykle fortere enn 6 kilometer i timen forbi gående, på fortau, gangvei og i gangfelt har fått både syklister og politikere til å reagere.

– Syklistene har vært tydelig på at regelen oppleves som en innstramming, sier Hareide etter et møte med Syklistenes landsforening. Han understreker at intensjonen var å presisere og ikke stramme inn.

Hareide lover en revurdering av forskriften «innen ikke altfor lang tid» og peker på to mulige utfall.

– Enten at vi står fast på 6 km/t-grensen, eller at vi snur, og går tilbake til forskriften slik den var før.

En reversering er det syklistforeningen håper på.

– Jeg tror og håper at forskriften vil bli reversert. Det er så mange motargumenter her, som departementet nå fikk bedre innblikk i, sier generalsekretær Morgan Andersson til avisen.

Også Statens vegvesen har vært kritisk. Politiet har på sin side ikke instrumenter som kan måle så lav hastighet og kommer derfor ikke til å prioritere å kontrollere den nye fartsgrensen.