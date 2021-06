70-åring frifunnet for menneskehandel i Lime-saken

NTB

En 70 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for menneskehandel i Lime-saken. Det er den første dommen etter lagmannsrettens behandling.

Tolv personer tilknyttet lavpriskjeden ble i Oslo tingrett dømt for menneskehandel i 2015, blant dem 70-åringen. Han er nå frikjent av Borgarting lagmannsrett, melder TV 2.

Ifølge påtalemyndigheten medvirket han til menneskehandel ved å være en viktig betrodd for hovedtiltalte Sajjad Hussain. 70-åringen ble dømt til fengsel i to år og ni måneder i tingretten, mens Hussain fikk en straff på ni år. Hussain sier til TV 2 at han nå håper at også han blir frifunnet.

– Jeg har hele tiden ment at min klient ikke bør dømmes for medvirkning til menneskehandel, og jeg er glad for at lagmannsretten er enig med oss i dette, sier 70-åringens forsvarer, advokat Audun Helgheim, til TV 2.

Advokat Patrik Lundevall-Unger, som representerer en av de elleve andre tiltalte, sier han håper dommen mot 70-åringer antyder hva som blir utfallet også for de andre som er tiltalt.

Saken mot 70-åringen ble behandlet separat på grunn av helseproblemer.