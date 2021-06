MDG utelukker samarbeid med Høyre i Oslo

MDGs gruppeleder Sirin Stav (i midten) møtte pressen i Oslo rådhus sammen med SVs Sunniva Holmås Eidsvoll og Arbeiderpartiets Frode Jacobsen etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget mot Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Sirin Stav, som leder Oslo MDGs bystyregruppe, informerte søndag gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Høyre om at MDG ikke ønsker noe samarbeid med Høyre i Oslo.

Stav ga den samme beskjeden til ordfører Marianne Borgen (SV) før helgen, opplyser byrådssekretær for miljø og samferdsel Stian Bjørnøy (MDG) til NTB.

– Et samarbeid med Høyre og Frp i Oslo er helt uaktuelt. Både i Oslo og regjering har Høyre kjempet mot mye av den grønne politikken vi har ført i Oslo de siste årene, sier Sirin Stav.

– I 2019 stilte vi til valg på at vi ville fortsette samarbeidet med Ap og SV, og det står vi fortsatt ved. Vi har et godt samarbeid som har gjort byen grønnere og bedre å bo i, og vi har store planer for tiden fremover. Vi er klare til å ta ansvar for at byen skal få et nytt rødgrønt byråd så snart som mulig, sier hun videre.