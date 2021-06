Regjeringen vil at hjemkommunen skal dekke hyttefolkets helseregning

NTB

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener at hjemkommunen må betale en større del av regningen ettersom folk nå tilbringer mer tid på hytta.

– Etter pandemien ser vi at folk bruker hytta si på en annen måte. De er der mye mer enn før, sier Helleland til NRK.

Dersom du oppholder deg på hytta i en annen kommune, har du rett på de samme helsetjenestene som i hjemkommunen.

– Jeg mener at velferdstjenester skal betales av den kommunen du skatter til, sier distrikts- og digitaliseringsministeren.

Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) i Øyer, som er en av landets mest populære hyttekommuner, er ikke imponert over regjeringen.

– Isolert sett er det et godt forslag og noe vi har ment lenge, men det er ingen helhet her når det kuttes et annet sted. Først begrenser de eiendomsskatten, så kommer de med et nytt tilbud i andre enden, sier han.

Varaordfører Siw Wikan (H) i Bærum, der det bor mange hytteeiere, er heller ikke begeistret.

– Dette høres veldig byråkratisk ut. Sammen med Asker har vi i underkant av 30.000 hytteeiere. Da blir det en stor jobb å håndtere regninger for denne gruppen, sier hun til NRK.