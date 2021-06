Smitten nær doblet på en uke i Suldal

NTB

Suldal kommune gikk lenge unna det verste av coronapandemien. Denne uken har smittetallet nær doblet seg til 21.

Siden pandemien kom i mars hadde Suldal før denne uken kun hatt 12 smittetilfeller i egen kommune. I løpet av den siste uken har tallet nær doblet seg til 21, skriver Stavanger Aftenblad.

Åtte nye coronatilfeller ble bekreftet i Suldal lørdag. 77 personer er satt i karantene. En elev og en ansatt ved Sand skole har testet positivt, og det utføres massetesting av elever og lærere.

Ordfører Gerd Helen Bø (Sp) mener smittetallene er en vekker.

– Folk er overrasket over hvor raskt det smitter når viruset først kommer inn. Alle har nok fått seg en vekker, sier hun til avisen.

Kommunen har 3800 innbyggere. Ordføreren sier smittesporing tyder på at smittekilden er et arrangement utenfor Suldal.

– All smittesporing tyder på at smittekilden er et arrangement i en annen kommune i Rogaland, sier Bø.