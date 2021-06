Turfølge funnet etter redningsaksjon i Sirdal

NTB

De to kvinnene i 60-årene ble søndag ettermiddag funnet, etter at det samme morgenen ble iverksatt en søk- og redningsaksjon i Sirdal.

Politiet opplyser på Twitter at de to kvinnende ble funnet av redningshelikopteret.

Det var søndag morgen politiet fikk inn en melding om at to turgåere var savnet i Rosskreppfjorden. Ifølge politiet hadde den ene kvinnen en skade i foten. Begge kvinnene er fjellvant og var godt utrustet.

Operasjonsleder i Sørvest politidistrikt Toralv Skaarland kunne fortelle til NTB klokken 11.43, at politiet fikk melding om kvinnene 8.05 søndag morgen, og at søket med luftambulanse ikke hadde gitt resultater.

– Vi har hatt tidvis kontakt med kvinnene, men telefondekningen er litt dårlig så det går litt av og på, opplyste han.

Han fortalte samtidig at de tok høyde for at søksområdet kunne bli utvidet, men at mannskapet som var ute å lette var fjellvant og vant til å løse oppdrag som de bega seg ut på.